Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти в один день в ДТП попали мотоциклист и велосипедист
В Тольятти в один день в ДТП попали мотоциклист и велосипедист
В Самарской области сотрудника налогового органа уличили во взяточничестве
В Самарской области сотрудника налогового органа уличили во взяточничестве
В начале августа 2022 года новостройки в России подешевели
В начале августа 2022 года новостройки в России подешевели
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
В Новокуйбышевске более 90 г героина изъяли полицейские у граждан р. Узбекистан
В Новокуйбышевске более 90 г героина изъяли полицейские у граждан р. Узбекистан
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
Пилотажная группа «Русь» пролетит над Самарой 12 августа
Пилотажная группа «Русь» пролетит над Самарой 12 августа
В Самарской области будут искать водителей с тонировкой
В Самарской области будут искать водителей с тонировкой
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.62
0.17
EUR 62.52
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
На стадионе «Металлург» состоится футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето в Самаре»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области будут искать водителей с тонировкой

12 августа 2022 13:11
86
В Самарской области будут искать водителей с тонировкой

Тонировка стекол автомобилей до сих пор довольно распространена среди автомобилистов, хотя сотрудники Госавтоинспекции ведут активную борьбу с этим явлением. Некоторые водители нанесение тонировки объясняют эстетическими соображениями и не спешат снимать её со стекол. На практике же, именно из-за тонированных стекол нередко возникают аварийные ситуации. Главная проблема тонировки – ухудшение обзора для водителя. Особенно высок риск дорожно-транспортных происшествий в условиях недостаточной освещенности и неблагоприятных погодных условий.
В связи с этим, по инициативе УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области 11 и 12 августа на территории региона организованы рейдовые мероприятия, направленные на выявление автомобилистов, у которых светопропускание передних стекол на транспортных средствах не соответствует требованиям Технического регламента.
В период проведения целенаправленных профилактических мероприятий увеличена плотность нарядов ДПС путем задействования руководящего состава строевых подразделений ДПС и штабных сотрудников Госавтоинспекции.
Уважаемые водители! Не полагайтесь остаться незамеченными в транспортном потоке, выявление подобных нарушений находится на особом контроле Госавтоинспекции региона. Ежедневно по области сотрудники ДПС выявляют более 100 тонированных автомобилей и наказание для водителей неизбежно.
Настоятельно рекомендуем привести стекла своего автомобиля в соответствии с действующими нормами ради собственной безопасности.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Водитель из Нефтегорска выпил в 8 раз больше разрешенного
11 августа 2022, 10:20
Водитель из Нефтегорска выпил в 8 раз больше разрешенного
Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку. Происшествия
309
В Самарской области с 5 по 7 августа выявлено свыше 2100 различных правонарушений в области дорожного движения
08 августа 2022, 12:09
В Самарской области с 5 по 7 августа выявлено свыше 2100 различных правонарушений в области дорожного движения
В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств. Происшествия
610
В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя Порше с поддельными правами
07 августа 2022, 13:29
В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя Порше с поддельными правами
Водитель иномарки надеялся выдать напечатанное на принтере удостоверение за настоящее. Происшествия
756
В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
28
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
69
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
116
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
148
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
147
Весь список