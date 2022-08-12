В Самарской области будут искать водителей с тонировкой

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Тонировка стекол автомобилей до сих пор довольно распространена среди автомобилистов, хотя сотрудники Госавтоинспекции ведут активную борьбу с этим явлением. Некоторые водители нанесение тонировки объясняют эстетическими соображениями и не спешат снимать её со стекол. На практике же, именно из-за тонированных стекол нередко возникают аварийные ситуации. Главная проблема тонировки – ухудшение обзора для водителя. Особенно высок риск дорожно-транспортных происшествий в условиях недостаточной освещенности и неблагоприятных погодных условий.

В связи с этим, по инициативе УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области 11 и 12 августа на территории региона организованы рейдовые мероприятия, направленные на выявление автомобилистов, у которых светопропускание передних стекол на транспортных средствах не соответствует требованиям Технического регламента.

В период проведения целенаправленных профилактических мероприятий увеличена плотность нарядов ДПС путем задействования руководящего состава строевых подразделений ДПС и штабных сотрудников Госавтоинспекции.

Уважаемые водители! Не полагайтесь остаться незамеченными в транспортном потоке, выявление подобных нарушений находится на особом контроле Госавтоинспекции региона. Ежедневно по области сотрудники ДПС выявляют более 100 тонированных автомобилей и наказание для водителей неизбежно.

Настоятельно рекомендуем привести стекла своего автомобиля в соответствии с действующими нормами ради собственной безопасности.