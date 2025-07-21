В Самаре завершился отборочный этап конкурса «Лучший водитель трамвая 2025»

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Его участниками стали 18 водителей Кировского, Городского и Северного депо, по итогам выполнения заданий 9 из них прошли в финальный общегородской этап, который запланирован на 15 августа.

«Развитию электротранспорта в Самаре сегодня уделяем особое внимание. Постепенно при поддержке Правительства Самарской области обновляем подвижной состав, на ближайшие два-три года запланировали реконструкцию трамвайных путей. Еще одна ключевая задача – подготовить больше квалифицированных водителей. Уверен, что конкурс профессионального мастерства – значимая часть программы подготовки и повышения их квалификации. От души поздравляю всех участников и особенно победителей, которые выступят на городском, а затем, возможно, и на всероссийском этапе!»

- сказал глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara).

В ходе отборочного этапа участники конкурса демонстрировали скоростное и комфортное вождение, показывали знания устройства подвижного состава, сдавали тест на знание ПДД, навыки приемки трамваев и проверки технического состояния подвижного состава. Судьи оценивали время, точность выполнения остановок, посадку пассажиров, в том числе маломобильных.

По итогам отборочного этапа в Северном депо победителем стала Милена Сорокина - молодой водитель, которая в марте 2025 года окончила обучение в учебном центре муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление».

Второе место среди водителей Северного депо завоевал Денис Рябых, а третье - Владимир Николаев. Среди водителей Кировского депо победителями признаны Илита Ганеева, Анна Мавринская и Александр Череданов, а среди водителей Городского депо - Разия Добровольская, Роберт Павлов и Павел Ляпаев.

Все они примут участие в общегородском этапе конкурса «Лучший водитель трамвая» в августе, по результатам которого будут определены два участника Всероссийского этапа конкурса «Лучший водитель трамвая», который пройдет в Волгограде.