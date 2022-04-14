В Самаре заработала бескондукторная система оплаты проезда еще на одном маршруте

121

В администрации города сообщили, что с 12 апреля в Самаре возобновили движение троллейбусов № 6 по полному маршруту. Также в них установили новые валидаторы, теперь пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд, не прибегая к помощи кондукторов.

В том числе, обновили троллейбусную контактную сеть по маршруту, протяженностью 5,5 тыс. метров в каждом направлении, с применением инноваций. Новые технологии впервые применили в Самаре на троллейбусной контактной сети в Самаре. Инженеры отмечают, что инновационные консольные изоляторы на кронштейнах, обеспечивают высокую изоляционную стойкость. Такие конструкции долговечны и прослужат примерно 50 лет.

Напомним, что из-за строительства Фрунзенского моста в районе пересечения ул. Шоссейной с ул. Казачьей, а также работ по переустройству с контактной сети, троллейбусный маршрут №6 пересели на автобусы №№ 26, 66, 215:

"В настоящее время маршрут обслуживается 10-ю троллейбусами с тем, чтобы обеспечить интервал движения в 12 минут в часы "пик". В межпиковое время курсируют 8 троллейбусов с интервалом в 15 минут", добавил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Ерополов.

Ранее бескондукторую оплату проезда установили на новых троллейбусах «Адмирал», закупленных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», передает ГТРК Самара.