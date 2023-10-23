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В Самаре запретили стоянку на улицах Аврора и Гагарина

23 октября 2023 12:58
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В Самаре запретили стоянку на улицах Аврора и Гагарина

В Самаре запретили стоянку на улицах Аврора и Гагарина, за исключением специальных парковочных карманов. Причина — борьба с пробками.

— На участке Авроры от Аэродромной до Дыбенко, а так же по Гагарина на протяжении 300 метров в каждую сторону от перекрёстка с Авророй теперь запрещена стоянка на проезжей части. Это позволит полноценно использовать для движения крайние правые полосы, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

При этом на Авроре уже есть полноценные стоянки, но и с ними возникают проблемы. В районе ЖК «Логика» находится шестиярусная парковка, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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