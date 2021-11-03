В Самаре за санитарной обработкой салонов маршрутных такси ведется контроль 

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Соблюдение регламента санитарной обработки всех видов общественного транспорта Самары – трамваев, троллейбусов, вагонов метрополитена и автобусов, включая маршрутные такси, находится на непрерывном контроле. Сегодня руководство профильного городского департамента прибыло с проверкой на базу одного из коммерческих перевозчиков – ООО «Шоссе». В автопарке порядка 200 машин, обслуживающие 10 маршрутов.



В ежедневном режиме весь выходящий на линию транспорт подвергается обработке спецсредствами, рекомендованными к применению Роспотребнадзором. Они безопасны для людей, при этом способны уничтожать вирусы и бактерии. В первую очередь растворами орошают все контактные поверхности: дверные ручки, спинки сидений, поручни.

Кроме препаратов для приготовления дезинфицирующих растворов, предприятие постоянно приобретает перчатки, влажные салфетки, маски и санитайзеры. Все это регулярно раздается водителям, сообщает горадминистрация.