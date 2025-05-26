В Самаре выбрали перевозчика на скоростные маршруты по Волге

57

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключил контракт на перевозку пассажиров скоростными судами по Волге с ООО "СК "Волга-Трэвэл". За свои услуги компания получит из регионального бюджета 110,04 млн рублей.

Согласно условиям контракта, компания должна обслуживать следующие маршруты:

Самара (речной вокзал) — с. Ширяево: 952 рейса;

Самара (поляна им. Фрунзе) — с. Ширяево: 184 рейса;

Самара (речной вокзал) — с. Винновка (монастырь): 442 рейса.

Стоимость проезда для взрослых установили в размере 800 рублей, для детей — 550 рублей. Утверждено и расписание. Но лучше перед поездкой перепроверять данные на сайте перевозчика, пишет Волга-Ньюс.