В Самаре выбрали перевозчика на скоростные маршруты по Волге

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключил контракт на перевозку пассажиров скоростными судами по Волге с ООО "СК "Волга-Трэвэл". За свои услуги компания получит из регионального бюджета 110,04 млн рублей.
Согласно условиям контракта, компания должна обслуживать следующие маршруты:
Самара (речной вокзал) — с. Ширяево: 952 рейса;
Самара (поляна им. Фрунзе) — с. Ширяево: 184 рейса;
Самара (речной вокзал) — с. Винновка (монастырь): 442 рейса.
Стоимость проезда для взрослых установили в размере 800 рублей, для детей — 550 рублей. Утверждено и расписание. Но лучше перед поездкой перепроверять данные на сайте перевозчика, пишет Волга-Ньюс.