в Самаре введут правила перевозки пассажиров

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Мэрия Самары составила стандарт транспортного обслуживания населения. Это свод правил, которых должны придерживаться перевозчики, которые обслуживают автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты.

В частности, чиновники обозначили в документе показатель «Рекомендуемая фактическая наполненность транспортного средства». Проще говоря, насколько можно забить салон автобуса, трамвая или троллейбуса пассажирами.

— Рекомендуемая фактическая наполненность транспортного средства составляет не более трех человек на 1 кв. метр свободной площади пола салона, предусмотренной для размещения стоящих пассажиров, — указано в документе.

Сейчас постановление проходит процедуру согласования. В нем обозначили и другие правила. Одно из них касается установления стоимости проезда, другое — установки кондиционеров, пишет 63.ру.