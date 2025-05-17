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В Самаре временно изменили схему движения троллейбусов №17

17 мая 2025 12:20
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В Самаре временно изменили схему движения троллейбусов №17

В Самаре 17 мая изменили схему движения троллейбусов № 17. Это связано с выходом из строя силового кабеля на участке улицы Стара-Загоры от проспекта Кирова до Березовой аллеи.

Так, этот маршрут временно следует от железнодорожного вокзала до проспекта Кирова и в обратном направлении.

Ориентировочно восстановить прежнюю схему движения планируют в понедельник, 19 мая.

В Дептрансе призвали самарцев заблаговременно планировать свои поездки. А в качестве альтернативы специалисты предложили воспользоваться автобусами № 23 и 37, пишет Сова.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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