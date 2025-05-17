В Самаре временно изменили схему движения троллейбусов №17

148

В Самаре 17 мая изменили схему движения троллейбусов № 17. Это связано с выходом из строя силового кабеля на участке улицы Стара-Загоры от проспекта Кирова до Березовой аллеи.



Так, этот маршрут временно следует от железнодорожного вокзала до проспекта Кирова и в обратном направлении.



Ориентировочно восстановить прежнюю схему движения планируют в понедельник, 19 мая.



В Дептрансе призвали самарцев заблаговременно планировать свои поездки. А в качестве альтернативы специалисты предложили воспользоваться автобусами № 23 и 37, пишет Сова.