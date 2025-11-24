Я нашел ошибку
В Самарском районе города Самары капитально отремонтировали 20 жилых домов, входящих в реестр ОКН
в Самаре водителей начнут без протокола штрафовать за парковку у мусорок
В России запущена платформа с данными для строительной отрасли
женщины 35–44 лет стали самыми активными соискательницами вахтовой работы
В Камышлинском районе столкнулись Volvo, SITRAK и Lada Vesta
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самаре водителей начнут без протокола штрафовать за парковку у мусорок

24 ноября 2025 13:26
68
в Самаре водителей начнут без протокола штрафовать за парковку у мусорок

В ближайшее время в Самарской области вступят в силу поправки в местный закон об административных правонарушениях. Они касаются наказаний за парковку около контейнерных площадок, перекрытие проезда к ним и их ненадлежащее содержаний.

Как пояснили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии, изменения начнут действовать уже с воскресенья, 30 ноября. А приняли поправки в закон на прошлой неделе, 18 ноября.

«Главное нововведение — дела о таких нарушениях смогут рассматриваться без составления протокола, на основе данных со специальных технических средств. Это позволит сократить сроки привлечения нарушителей к ответственности с нескольких месяцев до нескольких дней», — пояснили представители Минприроды.

Основная цель нововведений — навести порядок в содержании контейнерных площадок и обеспечения беспрепятственного проезд мусоровозов. Ранее в регионе уже увеличили штрафы за эти правонарушения. Если раньше граждане платили по 3000 рублей за стоянку в неположенном месте, то теперь им придется отдать уже 5000 рублей. Для юридических лиц санкция увеличилась в два раза — с 50 до 100 тысяч рублей.

В дополнение в этому в Самаре запустили в пилотном режиме мобильный комплекс «Дозор-М». Как пояснили в Минприроды, сейчас нарабатывается практика, которая позволит сделать работу системы эффективнее, пишет 63.ру.

