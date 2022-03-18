В Самаре во время праздничных мероприятий обеспечат порядок

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18 марта в Самарской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные 8-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области во взаимодействии с другими правоохранительными структурами предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка на мероприятии.

Просим жителей и гостей города заблаговременно прибывать на места проведения мероприятий. Заранее ознакомьтесь с расположением парковок, рассчитайте время движения на общественном транспорте.

Отнеситесь с пониманием к процедуре досмотра и иным мерам обеспечения безопасности. Не приносите с собой колющие и режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости, пиротехнические изделия. Граждане в состоянии опьянения допущены на мероприятие не будут. Воздержитесь от использования квадрокоптеров.

Во время и по окончанию мероприятий соблюдайте правопорядок, ведите себя корректно по отношению к другим зрителям. В случае, если вы станете очевидцами какого-либо конфликта или заметите подозрительный предмет, сообщите об этом ближайшему сотруднику полиции или по телефону 112. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на все поступающие сообщения.