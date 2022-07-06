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В Самаре вход в ряд автобусов опять сделали через переднюю дверь

6 июля 2022 11:13
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В Самаре вход в ряд автобусов опять сделали через переднюю дверь

Возвращение входа через переднюю дверь — инициатива «Самара Авто Газ». Об этом 63.RU сообщили представители перевозчика в ответ на запрос.

— Это непопулярная мера, так называемая «шоковая терапия». Но мы были вынуждены применить ее в связи с увеличением количества зайцев на маршрутах. Когда такую схему вводили осенью, то оказалось, что по ее итогам пассажиропоток увеличился на 10%. Недавно «Самара Авто Газ» вместе с ТТУ, дептрансом и студентами проводили рейд по выявлению безбилетных пассажиров. Им разъяснили, что проезд нужно оплачивать в течение одной остановки. От этого зависит бесперебойная работа общественного транспорта, — пояснили 63.RU в «Самара Авто Газ».

Об этом же сообщили и представители департамента транспорта города.

На внезапное изменение условий работы общественного транспорта горожане пожаловались в среду, 6 июля. По их словам, пассажиров начали пускать только в переднюю дверь без предупреждения.

— Соответственно, выход — через вторую или вторую и третью двери. У входа стоит кондуктор и выдает билеты. Или его функции выполняет водитель. По их словам, такое распоряжение пришло из «конторы». Всем недовольным предлагают позвонить туда. Естественно, скорость поездок на автобусах уменьшилась в разы. Начались скандалы между пассажирами и сотрудниками компании-перевозчика. Кто-то решил не ждать своего транспорта и добраться в точку назначения другим способом, — поделились своим недовольством местные жители.

По словам горожан, такие правила входа в автобус ввели не только на маршруте № 67. Как утверждают самарцы, аналогично работают и другие пассажироемкие автобусы, например, № 47.

Новые правила входа в автобусы уже внедряли в Самаре осенью 2021 года. Тогда перевозчик объяснял это нехваткой личного состава, а также повышением финансовой дисциплины при оплате проезда. Горожане массово выступили против этой меры. И только тогда от этой идеи решили отказаться.

 

Теги: Городской транспорт

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