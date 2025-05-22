В Самаре в ночь на 22 мая задержали авиарейсы на Москву

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Пассажиры не могли вылететь из-за временных ограничений в столичных аэропортах.

В ночь с 21 на 22 мая в "Курумоче" задержали сразу три рейса в Москву. Не смогли вовремя вылететь пассажиры, которые намеревались отправиться в столицу незадолго до полуночи.



По данным онлайн-табло самарского аэропорта, рейсы во Внуково, запланированные на 23:05 и 23:55, отправились в 1:39 и 1:32 соответственно. А борт в Шереметьево вместо 23:05 смог подняться в небо только в 2:01. Утренний рейс в Шереметьево, намеченный на 6:00, отменили.



Причиной стало временное закрытие московских аэропортов. Такие меры ввела Росавиация для обеспечения безопасности полетов. В ведомстве ввели ограничения на прием и выпуск самолетов:



- в Домодедово и Жуковском - с 01:31 мск;

- в Внуково - с 02:04;

- в Шереметьево - с 02:45.



В 5:55 по московскому времени все аэропорты московской зоны возобновили нормальную работу, пишет Сова.