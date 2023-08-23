В Самаре в этом году Учебный центр ТТУ был полностью обновлен

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2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Символично, что в этом году Учебный центр ТТУ был полностью обновлен - помимо современного ремонта, аудитории наполнились новым оборудованием и программным обеспечением. Обучение стало не только удобнее, но и комфортнее.

Само обучение бесплатное, а успешно сдавшие выпускные экзамены получают "подъемные". Причем, если раньше по условиях контракта необходимо было отработать на предприятии три года, теперь этот обязательный срок сократили до полутора лет.

Обучение проходит по полному циклу - это и теоретические занятия, и практические, а также обучение Правилам дорожного движения.

Благодаря работе Учебного центра на трамвайные и троллейбусные маршруты уже вышли 10 новых водителей. За август в ТТУ обратились 16 человек, 5 из них в ближайшее время начнут обучение.

Узнать подробнее о вакансиях, а также задать вопросы можно по телефонам: 309-95-35 и 309-95-91.