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В Самаре стартовали перевозки к садово-дачным массивам

15 апреля 2023 12:06
78
В Самаре стартовали перевозки к садово-дачным массивам

На всех запланированных маршрутах будут задействованы 52 единицы транспорта. Как и в прошлом году, перевозки будут организованы по 29 маршрутам.

Так, по 9 из них – № 171, 181, 154, 145, 150, 153, 180, 197, 132 – сегодня автобусы отправляются в рейсы с остановки на ул. Г. Димитрова.

Тарифы на дачные перевозки остаются прежними.

В этом году изменилась трасса следования только одного маршрута – №146.

Отметим, что к запуску дачных маршрутов транспорт начали готовить заблаговременно. В частности, проверили техническое состояние подвижного состава, работу всех систем. Также н автотранспортном предприятии в ходе генеральной уборки все автобусы тщательно отмываются снаружи и внутри и дезинфицируются.

По вопросам, касающимся дачных перевозок, можно обращаться по телефону: 8 (846) 207-70-11.

Подробная информация о расписании движения автобусов, следующих в направлении садово-дачных массивов, здесь: https://samadm.ru/media/news/42698/

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