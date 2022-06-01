В Самаре с 1 июня временно ограничено движение на трех улицах

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С первого дня лета в областном центре ограничат движение по нескольким улицам. Это связано с техническим перевооружением городских теплотрасс. Информацию сообщила пресс-служба мэрии Самары.

Первые ограничения наступили уже в полночь. С 00:00 1 июня закрыли проезд на участке от Московского шоссе до дома № 22 по улице Гастелло. Дорогу обещают открыть в 06:00 24 июня.

Также с 00:00 1 июня движение ограничили по улице Рабочей на пересечении с Садовой. Автомобилисты смогут вновь проехать по этим местам с утра 11 июня.

В 05:00 1 июня перекрыли улицу Свободы на пересечении с ул. Металлистов. Ограничения продлятся до 6 утра 9 июня, пишет ГТРК Самара.

Жителям рекомендуют учитывать дорожные изменения и планировать свои маршруты заранее.

Кроме того, из-за проведения 2 июня Крестного хода православных верующих, в Самаре перекроют несколько маршрутов исторического цента города. Власти предупреждают, что на этих участках также нельзя будет оставлять транспортное средство уже с 20:00 среды, 1 июня.

Начиная со 2 июня вступают в силу и другие ограничения. В Самарской области проехать по федеральной автодороге М-5 от Сызрани до Тольятти можно будет не всем.