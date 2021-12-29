В Самаре решили восстановить трамвайные пути на Хлебной площади

226

В Самаре могут возобновить движение трамваев около Самарского (Фрунзенского) моста. Городские власти заявили, что собираются вернуть ветку с кольцом на Хлебной площади. Об этом 63.RU сообщили в мэрии Самары.

— По заказу «Трамвайно-троллейбусного управления» подготовили документацию по капитальному ремонту трамвайных путей. Рельсы будут идти по улице Фрунзе от Комсомольской до улицы Крупской, а оттуда по Крупской до улицы Степана Разина, — рассказали 63.RU в мэрии.

Проект уже одобрила государственная экспертиза. Работы оценили в 129 миллионов рублей. Однако в городском бюджете денег на это нет. В правительство Самарской области направили обращение с просьбой выделить нужную сумму из регионального бюджета в 2022 году.

Трамвайные пути на Хлебной площади демонтировали из-за строительства Самарского (Фрунзенского) моста еще в 2018 году. Маршруты № 1, 3 и 5 пришлось сократить. Их пустили до Чапаевской. Вернуть прежнюю схему движения трамваев горожанам обещали вместе с открытием моста. Однако после завершения работ на объекте на улице Фрунзе уложили новый асфальт, но без рельсов.

Областные власти хотели окончательно демонтировать пути, но городские отказались это делать. К тому же на восстановлении ветки настаивали граждане Самары.