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В Самаре решили восстановить трамвайные пути на Хлебной площади

29 декабря 2021 09:50
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В Самаре решили восстановить трамвайные пути на Хлебной площади

В Самаре могут возобновить движение трамваев около Самарского (Фрунзенского) моста. Городские власти заявили, что собираются вернуть ветку с кольцом на Хлебной площади. Об этом 63.RU сообщили в мэрии Самары.

— По заказу «Трамвайно-троллейбусного управления» подготовили документацию по капитальному ремонту трамвайных путей. Рельсы будут идти по улице Фрунзе от Комсомольской до улицы Крупской, а оттуда по Крупской до улицы Степана Разина, — рассказали 63.RU в мэрии.

Проект уже одобрила государственная экспертиза. Работы оценили в 129 миллионов рублей. Однако в городском бюджете денег на это нет. В правительство Самарской области направили обращение с просьбой выделить нужную сумму из регионального бюджета в 2022 году.

Трамвайные пути на Хлебной площади демонтировали из-за строительства Самарского (Фрунзенского) моста еще в 2018 году. Маршруты № 1, 3 и 5 пришлось сократить. Их пустили до Чапаевской. Вернуть прежнюю схему движения трамваев горожанам обещали вместе с открытием моста. Однако после завершения работ на объекте на улице Фрунзе уложили новый асфальт, но без рельсов.

Областные власти хотели окончательно демонтировать пути, но городские отказались это делать. К тому же на восстановлении ветки настаивали граждане Самары.

Теги: Городской транспорт

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