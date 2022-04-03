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В Самаре расчищают от льда путь до Рождествено

3 апреля 2022 09:58
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В Самаре расчищают от льда путь до Рождествено

Ещё несколько недель назад Волга начинала освобождаться от ледяного плена – сквозь толщу прозрачного «панциря» проглядывала синь. Акватория вдоль Самары напоминала зебру: белые полосы перемежались с изумрудными.

Своим освобождением Волга обязана тёплой погоде. Информация о первой фазе ледохода появилась в социальных сетях в первый день весны.

Сейчас к освобождению волжской реки подключилась команда ледокольного судна «Портовый-13». Судно выдвинулось в путь от речного вокзала Самары. Задача экипажа - пробить путь до пристани села Рождествено, чтобы по Волге как можно скорее началась пассажирская навигация до этого населенного пункта.

Судя по кадрам, размещённым в сети ледокол пробивает русло в начале воложки. Как только путь полностью расчистят, на линию выйдут теплоходы. Сначала они станут переправлять пассажиров в Рождествено, а затем и в другие села.

В этом году уровень воды в реках в период половодья выше, чем в прошлом. Это связано с большим количеством зимних осадков. В связи с этим, и подготовка к возможным последствиям паводка в губернии началась раньше обычного.

Наперегонки с Волгой вскрываться ото льда поспешила Сызранка. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МЧС Олег Бойко. Ссылаясь на данные Росгидромета, он добавил, что холодные ночи и теплые дни в Самарской области создают благоприятные условия для развития весенних процессов. 

По мнению специалистов МЧС и метеорологов при активном таянии снега наиболее опасная ситуация в губернии может сложиться на реках Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Сызранка и Чагра.

Полное очищение Волги ото льда на Куйбышевском и Саратовском водохранилищах, напомним, ожидается чуть раньше нормы. Это третья и вторая декады апреля соответственно, пишет ГТРК Самара.

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