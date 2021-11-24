100

В Самаре продолжается антиковидная обработка всех видов общественного транспорта, в том числе троллейбусов. В трех депо МП «ТТУ» 236 троллейбусов, из них 22 машины марки «Адмирал», закупленные в текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Поэтому работ в рамках обслуживания, включая санитарное, у специалистов муниципального предприятия прибавилось.

Мобильные бригады мойщиков и дезинфекторов трудятся круглосуточно. Процедуры очистки и обеззараживания организованы в режиме усиления для минимизации рисков распространения коронавируса, а также гриппа и других сезонных ОРВИ. В дневное время и в течение ночной смены, то есть минимум дважды в сутки, дезинфекторы с помощью пульверизаторов выполняют орошение салона, а также протирают хлорсодержащим раствором поручни, дверные ручки, спинки кресел и другие контактные поверхности в подвижном составе. Кроме того, в межрейсовое время, на конечных станциях и разворотных кольцах, силами кондукторов и водителей проводится дополнительная протирка. Не оставляют без внимания и воздуховоды систем кондиционирования, которыми оснащены троллейбусы «Адмирал». Напомним, это первый в Самаре городской пассажирский транспорт, в котором появились кондиционеры.

«Сейчас кондиционеры, разумеется, отключены, и воздуховоды обрабатываем только снаружи. Но летом в перечень обязательных работ включим дезинфекцию и их внутренних поверхностей. Никакого вреда системе это не наносит», – заверил главный инженер троллейбусного депо № 2 Илья Таковский.

Стоит также отметить, что «Адмиралы» отличаются от старых троллейбусов тем, что в них больше горизонтальных контактных поверхностей, и все они нуждаются в обработке .

Контроль ведется не только за соблюдением регламента санобработки, но и за тем, чтобы дезинфицирующий порошок растворялся в строго дозированных пропорциях согласно инструкциям заводов-производителей и рекомендациям Роспотребнадзора. Все нормативы соблюдены.

Перевозчики постоянно пополняют запасы препаратов. Так, в самарском троллейбусном депо № 2 их хватит на месяц.

Помимо этого, продолжаются работы по установке рециркуляторов для очистки воздуха от вирусов и бактерий. В ближайшее время монтаж планируется завершить.

Для троллейбусов «Адмирал» рециркуляторы тоже предусмотрели.

Фото: администрация Самары