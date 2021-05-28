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В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56

28 мая 2021 10:58
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В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56

В Самаре вновь произошли изменения в маршрутах. На этот раз перемены коснулись № 30 и 35 автобусов - их продлили и № 56 - его маршрут сократили.

В реестре перевозок пассажиров пересмотрели протяженность маршрутов. Так,  автобус с номером 30 «Автовокзал «Центральный» - завод «Экран» ранее в документах был указан с километражом 10,4 км, сейчас же напротив появились цифры 12,97. Но стоит заметить, что с заездом к ул. Кабельной он остался прежним - 13,9 км. На маршруте № 35 «НФС - Экономическая академия» расстояние от начальной до конечной точки выросло с 5,3 км до 7,3 км.

Километраж увеличился, а вот количество остановок осталось прежним. Но небольшие изменения все же коснулись их названий. Теперь на маршруте № 30 остановка стала называться «Экономическая академия», ранее автоинформатор проговаривал «Экономический университет». На маршруте под номеров № 35, напротив, в обозначение «НФС - Экономический университет», последнее слово преобразовалось в «академия».

Корректировки произошли и на автобусном маршруте «Приволжский микрорайон - Железнодорожный вокзал». Здесь перемены значений в цифрах совсем несущественные - 260 метров. Остановки с «Экономический университет» перешли на новое название «Экономическая академия», пишет ГТРК Самара.

Фото: Pixabay.com

Теги: автобусы В центре внимания городской транспорт

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