В Самаре предложили запретить пускать на улицы ржавый общественный транспорт

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В Самаре могут пересмотреть требования к работе общественного транспорта. С предложением к властям города обратились представители ассоциации некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области «Взаимодействие».

Их инициатива поступила во время общественного обсуждения поправок в местные нормативные акты. Они касались общих требований к организации пассажирских перевозок в городе. Корректировки связаны с изменениями федерального законодательства.

— Просим оставить пункт о строгом исполнении перевозчиками обязанностей по санитарному состоянию транспортных средств. Необходимо категорически запретить использование ржавых, грязных и технически неисправных машин. Это позор Самары! — объяснили свою точку зрения представители «Взаимодействия».

По мнению инициаторов, контролировать это должны сотрудники городского ГАИ и департамента транспорта. Также за чиновниками хотят оставить вопросы выпуска автобусов, трамваев и троллейбусов на линии и соблюдении графика.

— Это должна быть ежедневная работа, а не контрольные проверки. Причем к осуществлению этих рейдов можно привлекать общественные организации. В свою очередь перевозчики должны будут и дальше предоставлять в департамент транспорта ежеквартальные отчеты. По итогам этой деятельности нужно судить о качестве работы компании-перевозчика, — добавили инициаторы.

Теперь все предложения и изменения отправят на рассмотрение главе города. После ее одобрения корректировки вступят в законную силу, пишет 63.ру.