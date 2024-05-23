В Самаре появятся парковки для электросамокатов

91

Стали известны подробности инициативы о введении налога на использование городской инфраструктуры для сервисов аренды самокатов в Самаре. Как сообщили Волга Ньюс в департаменте транспорта, она предусматривает упорядочивание парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ).

"По инициативе городской думы в правительство Самарской области направлено предложение о внесении изменений в постановление, в котором изложены порядок и условия размещения объектов на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Принятие этих поправок позволит рассмотреть вопрос о предоставлении операторам аренды СИМ участков для размещения самокатов на возмездной основе без оформления земельных правоотношений - по аналогии с размещением нестационарных торговых объектов", - рассказали Волга Ньюс в департаменте транспорта.

Совместно с департаментом городского хозяйства и экологии ведомство планирует подготовить список участков, где возможно размещение парковок СИМ. Также в работе предполагается задействовать другие структуры мэрии.

"Департамент управления имуществом и департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара предложено привлечь к проработке вопроса о заключении договоров на использование парковок СИМ, находящихся в государственной или муниципальной собственности", - добавили в департаменте транспорта.

Сервисы аренды электросамокатов работают в Самаре уже несколько лет. В прошлом году было зафиксировано 1,5 млн поездок на электросамокатах.

Между кикшеринговыми компаниями и мэрией заключено соглашение об ограничении скорости движения СИМ в парках, скверах, на набережной. Также для проезда самокатов закрыли кладбища. Внесены изменения в правила благоустройства города. Они предусматривают запрет на размещение СИМ там, где оно может создать помехи движению других транспортных средств и пешеходов (в том числе в арках зданий и сооружений, в местах расположения памятников, на территориях кладбищ, на газонах, на цветниках, в павильонах остановок общественного транспорта и на расстоянии 15 м от них). В скором времени планируется ввести штрафы.