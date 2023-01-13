В Самаре по трамвайному маршруту № 9 будут организованы дополнительные рейсы

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Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров и с учетом обращений работников самарских оборонных предприятий, расположенных в районе Юнгородка, с 16 января 2023 года по трамвайному маршруту № 9 «Костромской переулок – стадион «Металлург» в утреннее время будут организованы дополнительные рейсы:

- от остановки общественного транспорта «Костромской переулок» – в 06:41, 07:16 и 07:51;

- от остановки общественного транспорта «Стадион «Металлург» – в 06:57, 07:32 и 08:16.

Фото: администрация Самары