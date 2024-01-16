В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов

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В Самаре планируют увеличить транспортную доступность одной из отдаленных территорий. Речь идет о Куйбышевском районе.

Местные жители месяц назад публично жаловались на работу автобусов двух маршрутов — № 63 и № 36. В частности, в ноябре 2023 года маршрут № 63 выходил в рейс лишь в 86% случаев.

— Перевозчик заверил в том, что работу по автобусному маршруту № 63 отладят и в ближайшее время выпуск транспорта на линию будет обеспечен в полном объеме, то есть 100%. Со своей стороны мы учли все рейсы, которые не были организованы должным образом. Соответственно, будем штрафовать перевозчика, как это прописано в контракте, — сообщил руководитель Департамента транспорта администрации Самары Сергей Маркин на профильном совещании в мэрии.

Жалобы поступали от жителей Куйбышевского района и на работу автобуса № 36. На словах решение вроде бы нашлось и по этой проблеме, пишет 63.ру.

— На базе транспортного предприятия на дежурстве будет постоянно находиться дополнительно один автобус. Это позволит оперативно иметь замену в случае сбоя работы автобуса уже на маршруте или невозможности выхода в рейс изначально запланированной машины, — рассказал также Сергей Маркин.