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В Самаре планируют создать новый сайт вместо "Прибывалки-63"

11 февраля 2025 13:48
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В Самаре планируют создать новый сайт вместо "Прибывалки-63"
 

Жители областной столицы продолжают жаловаться на неработающее приложение для отслеживания общественного транспорта.

Речь идет о приложении, которое помогало узнавать, когда автобус и трамвай приедут на остановку. О сбоях в работе программы горожане начали сообщать в конце января. Животрепещущий вопрос обсудили на заседании регионального Правительства, во время которого в Минтрансе сообщили, что актуальную информацию теперь можно узнать на других ресурсах.

- Официальный договор заключен с "Яндекс. Картами" и "2ГИС". Они дают официальную информацию о прибытии автобусов. "Прибывалка-63" не является официальным приложением.

Однако такие обстоятельства некоторых не обрадовали, и они продолжили требовать вернуть привычную программу. В городском департаменте транспорта под одним из постов губернатора в социальных сетях сообщили, что скоро появится достойная альтернатива "Прибывалки". При этом старое приложение, по мнению представителей ведомства, сильно уступает современным ресурсам:

- Сайт морально устарел (не отвечает требованиям безопасности), вместо него будет новый - работы запланированы в этом году.

Отмечается, что актуальную информацию по общественному транспорту можно уточнять по телефону горячей линии: 8 (846) 207-70-11, пишет Сова.

Теги: Городской транспорт

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