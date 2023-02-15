В Самаре планируют получить 34 трамвайных вагона

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В этом году планируется приступить к реализации программы модернизации трамвайных путей, рассчитанной на пять лет.

На первые три года финансирование уже обеспечено. Кроме того, подготовлены и направлены все документы, включая заявку и обоснование необходимости, для получения еще 34 трамвайных вагонов, помимо тех 12, что были приобретены в прошлом году и должны прийти до 1 июля этого года, сообщает Департамент транспорта.

Во всех трамвайных и троллейбусных депо организованы ежедневный осмотр и комплексная очистка подвижного состава, которая продолжается круглосуточно.