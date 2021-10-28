В Самаре первые автобусы, оснащенные рециркуляторами, вышли на маршруты № 34 и № 67

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Фактор защиты: очистка воздуха в общественном транспорте – одна из актуальных задач перевозчиков для минимизации риска распространения COVID-19, а также гриппа и других сезонных заболеваний, вызываемых вирусами и бактериями. Работы по оснащению подвижного состава рециркуляторами продолжаются, что называется «с колес»: поставки новых партий приборов идут поэтапно, и как только аппараты поступают в транспортное предприятие, специалисты сразу же начинают монтаж. Так, в Самаре уже вышли в рейс и первые автобусы, оборудованные рециркуляторами. Они курсируют пока по двум маршрутам: № 34 и № 67.

Напомним, с минувшего вторника на линиях уже работают 3 троллейбуса и 7 трамваев, в которых идет постоянный процесс обеззараживания воздуха. Благодаря специальным приборам с ультрафиолетовыми излучателями повысили и безопасность всех станций самарского метрополитена.

Количество таких объектов с каждым днем увеличивается. До конца текущей недели укомплектуют рециркуляторами полсотни транспортных средств предприятия «Самара Авто Газ», организующего автобусные перевозки по муниципальному заказу, муниципальным маршрутам и регулируемым тарифам. Перевозчикам поручено более активно взаимодействовать с поставщиками, чтобы ускорить доставку приборов очистки и до конца ноября завершить их установку во всем городском пассажирском транспорте.

Отметим, что для обеспечения эффективности работы рециркуляторов выбор той или иной модели зависит, прежде всего, от мощности (производительности) устройства, объема помещения, в котором предусмотрена очистка воздуха, а также от количественного значения пассажиропотока.

«Рециркуляторы – важные элементы комплексной профилактики респираторных инфекций на объектах транспортной инфраструктуры. Эта дополнительно внедряемая мера позволит сберечь здоровье и пассажиров, и персонала перевозчиков, избежать заражения инфекциями. Все оборудование изготовлено в заводских условиях под строгим контролем, прошло лабораторные испытания и имеет сертификаты качества, – подчеркнул заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Ерополов. – В «Самара Авто Газ», например, всего планируется оснастить 432 автобуса. В первоочередном порядке рециркуляторы монтируют в тех единицах транспорта, который направляется на самые протяженные и востребованные маршруты, на которых отмечается самый высокий пассажиропоток».

Все перевозчики устанавливают отечественное оборудование. Стоит отметить также, что предприятие «Самара Авто Газ» из нескольких вариантов выбрало ближайшего поставщика, решив поддержать производителя из Самарской области. Приборы соответствуют всем требованиям Роспотребнадзора.

Обеззараживание воздуха происходит с помощью ультрафиолетовой лампы внутри корпуса. Коротковолновое УФ-излучение разрушает ДНК (РНК) микроорганизмов, которые в результате теряют свою активность и перестают размножаться. Постоянный поток воздуха через рециркулятор обеспечивают 2 мощных и бесшумных вентилятора. Таким образом, включенные приборы не доставят неудобств попутчикам.

«Облучатели закрытого типа. Работают в присутствии людей. Производитель гарантирует, что приборы полностью безопасны. Мы проверили все сертификаты. Аналогичные комплекты установлены в медкабинете и других помещениях автопарка. Аппараты хорошо зарекомендовали себя при разных погодных условиях – в жару и холод. В частности, они работают при температуре ниже 0 градусов С, – рассказала представитель автотранспортного предприятия Анна Замыцкая. – От пассажиров уже начали поступать вопросы относительно того, за какой период времени с помощью рециркулятора будет очищен воздух в автобусе? У нас отлажен механизм обратной связи. Поясняем, что производительность рециркулятора – 130 кубометров в час. Рассчитываем, что на один салон потребуется порядка 20 минут. Воздух на 99% будет «переработан» и ионизирован».

Устанавливаемые рециркуляторы имеют повышенную виброустойчивость за счет усиленной конструкции, адаптированы к работе от бортовой сети общественного транспорта.

«Когда водитель включает зажигание, автоматически запускается и рециркулятор. То есть аппарат работает параллельно с работой автобуса на маршруте. Он не будет функционировать только в определенные часы», – пояснил механик Сергей Соколов.

В дирекции предприятия уточняют: это время обеденного перерыва, нахождения на разворотных площадках и после возвращения на базу.

Помимо этого, для повышения безопасности перевозчики сохраняют периодичность мойки и дезинфекции подвижного состава, исходя из режима усиления. Большинство личного состава прошло вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции. Кроме того, городским профильным департаментом проводится активная работа с крупными промышленными и системообразующими предприятиями, которые продолжают функционировать в этот сложный пандемический период. По их заявкам корректируется время курсирования автобусов, в зависимости от начала и окончания рабочих смен. В утренние часы пик добавлены автобусы большей вместимости.

Несмотря на то, что принимаются дополнительные меры в целях улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, использование масок от начала и до конца рейсов по-прежнему остается обязательным условием перевозок!

Соблюдайте все предусмотренные меры профилактики!

Сохраните здоровье!