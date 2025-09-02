В Самаре перекрыли две дороги

80

Утром во вторник, 2 сентября, в Самаре перекрыли две улицы возле Московского шоссе. Там начался ремонт на теплосетях. Наш фотограф выяснил обстановку на месте.

Так, движение транспорта закрыли на 3-м проезде. Как сообщили в мэрии, ограничения ввели на участке от Гаражной до Дыбенко, они будут действовать до ноября.

«Неудобства для автомобилистов минимизируют: непосредственно перекресток улицы Дыбенко и Третьего проезда на период ремонта и модернизации теплосети будет открыт для проезда», — добавили в городском дептрансе.

Судя по фотографиям, рабочие «Т Плюс» уже раскопали глубокий и длинный котлован и даже приступили к замене трубопровода. По краям ямы валяются старые трубы.

Однако тепловики также раскопали участок еще одной дороги — улицу Гаражную. Асфальт начали вскрывать на участке между 4-м проездом и Московским шоссе, пишет 63.ру.