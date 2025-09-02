Я нашел ошибку
Китай введет с 15 сентября для россиян безвизовый режим до 30 дней
В Самарской области прошла стратегическая сессия по развитию АПК до 2036 года
Глава Самары назвал дату запуска фонтана на Осипенко
В Самаре перекрыли две дороги
В Самаре утром горел автомобиль
Владимир Путин пригласил делегации стран ШОС на Международный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
В Самаре молодой водитель сбил восьмилетнего ребенка
2 сентября 2025 13:36
80
Утром во вторник, 2 сентября, в Самаре перекрыли две улицы возле Московского шоссе. Там начался ремонт на теплосетях. Наш фотограф выяснил обстановку на месте.

Так, движение транспорта закрыли на 3-м проезде. Как сообщили в мэрии, ограничения ввели на участке от Гаражной до Дыбенко, они будут действовать до ноября.

«Неудобства для автомобилистов минимизируют: непосредственно перекресток улицы Дыбенко и Третьего проезда на период ремонта и модернизации теплосети будет открыт для проезда», — добавили в городском дептрансе.

Судя по фотографиям, рабочие «Т Плюс» уже раскопали глубокий и длинный котлован и даже приступили к замене трубопровода. По краям ямы валяются старые трубы.

Однако тепловики также раскопали участок еще одной дороги — улицу Гаражную. Асфальт начали вскрывать на участке между 4-м проездом и Московским шоссе, пишет 63.ру.

Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
130
2 сентября 2025  09:23
178
1 сентября 2025  10:54
359
1 сентября 2025  10:40
362
1 сентября 2025  09:45
543
