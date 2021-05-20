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В Самаре опровергли новости о сокращении числа автобусов на маршрутах №51 и №61

20 мая 2021 12:47
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В Самаре опровергли новости о сокращении числа автобусов на маршрутах №51 и №61

В дептрансе Самары прокомментировали новости о сокращении количества автобусов на двух городских маршрутах.

В департаменте транспорта Самары дали комментарий по поводу появившихся в СМИ новостей о планирующемся сокращении количества автобусов на маршрутах № 51 «Красная Глинка (улица Батайская) - Станция метро "Кировская"» и № 61 «ТЦ "Колизей" - Хлебная площадь». В дептрансе заявили, что фактически никакого сокращения не будет. Изменения внесут только в документы.

Дело в том, что в реестре пассажирского транспорта сейчас указано неверное количество автобусов, выходящих на эти маршруты - по документам, их больше. Поэтому реестр приведут в соответствие с реальной ситуацией. Для пассажиров при этом ничего не изменится - автобусов будет столько же, сколько и сейчас.

Напомним, ранее на сайте горадминистрации появился проект постановления о внесении изменений в реестр пассажирских перевозок, в котором указано, что на маршруте № 51 оставят шесть автобусов, а на маршруте № 61 - восемь. В то время как в действующих документах это, соответственно, 15 и 17 автобусов.

В пояснительной записке к постановлению указано, что максимальное количество транспортных средств меняется в соответствии с пассажиропотоком, пишет Самру.ру.

Фото pixabay.com

Теги: автобус городской транспорт

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