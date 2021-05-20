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В Самаре намерены уменьшить количество автобусов на двух маршрутах

20 мая 2021 10:42
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В Самаре намерены уменьшить количество автобусов на двух маршрутах

Проект постановления опубликовали на сайте мэрии.

Судя по документам, на 51-м и 61-м маршрутах количество автобусов сократят почти в два раза. Согласно последней редакции реестра, маршрут № 51 обслуживало 15 автобусов, а № 61 — 17. Если поправки одобрят, то с 18 июня 2021 года на линию будут выпускать по 6 и 8 машин соответственно.

— По словам представителей компании-перевозчика, на маршрутах № 51 («Поселок Красная Глинка (улица Батайская)» — «станция метро "Кировская"») и № 61 («ТЦ "Колизей"» — «Хлебная площадь») сократился пассажиропоток. Поэтому необходимо уменьшить максимальное количество машин, которые будут выпускать на линию. Кроме того, их число необходимо привести в соответствие с реальным. По сути на фактическом выпуске автобусов это не отразится, — пояснили 63.RU представители департамента транспорта Самары.

Пока что эти изменения одобрила рабочая группа департамента транспорта Самары. В ближайшее время документ отправят на подпись главе города Елене Лапушкиной.

Однако, по словам местных жителей, ситуация на этих маршрутах обстоит еще хуже. Даже вместо заявленных 6–8 машин на линию, как рассказали 63.RU самарцы, выпускают гораздо меньше автобусов.

— Сколько, восемь? Не смешите меня! Еле-еле два автобуса № 61 могу заметить в городе в час пик. И те битком уже после двух-трех остановок после начала пути. И это на протяжении всего маршрута, — рассказали недовольные местные жители.

Теги: автобус городской транспорт

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