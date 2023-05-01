В Самаре ограничили скорость движения трамваев

214

Стало известно, почему в Самаре действует ограничение скорости трамваев. Причину на совещании в региональной Общественной палате озвучил заместитель руководителя департамента транспорта Александр Ерополов.

— Износ трамвайных путей составляет почти 50%, из-за чего на 13% путей в силу их неудовлетворительного состояния введено ограничение скоростного движения, — сказал чиновник.

Причем есть участки, где вагоны ходят с максимальной скоростью в 5 км/ч.

Исправлять ситуацию планируют с помощью специальной программы. В 2023 году собираются приступить к ремонту путей на улице Ново-Садовой. Сначала — на участке от проспекта Кирова и Барбошиной поляны до Ново-Вокзальной, а затем — от Ново-Вокзальной до кольца около ТЦ «Апельсин» и завода имени Тарасова. После обновления путей скорость трамваев увеличат, пишет 63.ру.