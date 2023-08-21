В Самаре ограничат движение транспорта в день проведения Первенства города по велоспорту

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей губернии приглашаю приглашают на культурные мероприятия.
Минкульт СО: анонс культурных событий недели
21, 23 августа — технический день.
 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на эту неделю
Строительство жилого комплекса здесь стартовало еще 15 лет назад, в 2008 году. В 2013-м оно было заморожено.
Еще 300 дольщиков получат свои квартиры в ЖК на Московском шоссе
Жители, которые меняют свое решение в пользу получения набора социальных услуг, должны до 1 октября подать соответствующее заявление.
Каждый льготник по своему выбору может воспользоваться бесплатным лекарственным обеспечением или получить за них денежную компенсацию
Днем местами сильный дождь.
22 августа в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
Неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров.
МЧС СО: курение не только отнимает здоровье, но и жизнь
В настоящее время он находится в розыске.
Самарец продавал несуществующие  путевки в детский лагерь
Для него все обошлось без серьезных повреждений.
Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский попал в ДТП на улице Ново-Садовой в Самаре
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.4
-0.35
EUR 101.48
-0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре ограничат движение транспорта в день проведения Первенства города по велоспорту

21 августа 2023 20:00
149
Также в указанный период временно отменят движение автобусов по маршруту № 83 «ул. Ташкентская - Жилой комплекс «Лесная поляна». 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении спортивного мероприятия «Первенство городского округа Самара по велоспорту» на территории города с 15:00 до 18:30  7 сентября 2023 года будет временно ограничено движение транспорта по следующим участкам улиц:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по улице Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

Кроме того, с 6:00 до 18:30 на указанных участках улиц будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Также в указанный период временно отменят движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 83 «ул. Ташкентская - Жилой комплекс «Лесная поляна». 

С временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Пригородным поездам в Самарской области продлили маршрут с 21 августа
21 августа 2023  13:28
Пригородным поездам в Самарской области продлили маршрут с 21 августа
315
В Самарской области с 1 сентября ограничат движение большегрузного транспорта по мосту через реку Самара
21 августа 2023  13:16
В Самарской области с 1 сентября ограничат движение большегрузного транспорта по мосту через реку Самара
655
В России утвержден график выходных и праздничных дней на 2024 год
21 августа 2023  11:59
В России утвержден график выходных и праздничных дней на 2024 год
243
В Самаре открылся IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
21 августа 2023  09:30
В Самаре проходит IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
256
В связи с проведением легкоатлетического марафона на Кубок Главы города в Самаре ограничат движение транспорта
20 августа 2023  13:04
В связи с проведением легкоатлетического марафона в Самаре ограничат движение транспорта
762
Весь список