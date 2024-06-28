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В Самаре ограничат движение транспорта в связи с работами по реконструкции теплотрассы

28 июня 2024 10:02
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В Самаре ограничат движение транспорта в связи с работами по реконструкции теплотрассы

Вниманию горожан! Временное ограничение движения транспорта в связи с производством работ по реконструкции теплотрассы

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с производством работ по реконструкции теплотрассы, на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

- с 6:00 28 июня 2024 года до 23:59 13 июля 2024 года по ул. Гагарина в районе дома № 22 в направлении движения к ул. Революционной;

- с 00:01 14 июля 2024 года до 6:00 29 июля 2024 года по ул. Гагарина в районе дома № 22 в направлении движения к ул. Академика Солдатова;

- с 6:00 4 июля 2024 года до 6:00 8 июля 2024 года на участке от дома № 49 по ул. Александра Матросова до пр. Юных Пионеров.

В период ремонта коммуникаций автобусы маршрутов №№ 24, 34, 38, 41, 53, 56, 99 будут следовать по скорректированной схеме.

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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