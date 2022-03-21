В Самаре обсудили развитие городского электрического транспорта

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Елена Лапушкина провела совещание по развитию городского электрического транспорта.



На встрече шла речь об обновлении подвижного состава, ремонте трамвайных путей. В Самаре есть комплексный план развития отрасли, рассчитанный на пятилетний период: в настоящее время поданы заявки на приобретение 34 трехсекционных трамваев. Планируются капитально-восстановительные работы.

Однако остается проблема дефицита кадров.



«Мы вплотную работаем с городским Центром занятости населения. О наличии вакансий сообщаем всем учебным заведениям, муниципалитетам Самарской области и соседних регионов. Губернатор Самарской области озвучил, что городу будут выделены региональные средства. Благодаря этой поддержке мы сможем повысить зарплату водителей ТТУ на 20%. Изыскиваем возможность поднять зарплату и кондукторам. Рассчитываем, что данный шаг позволит нам сократить отток кадров и привлечь на работу новых специалистов», - подчеркнула глава города.



На совещании также обсудили возможность расширения соцпакета.

Фото: администрация Самары