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В Самаре обсудили развитие городского электрического транспорта

21 марта 2022 16:22
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На встрече шла речь об обновлении подвижного состава, ремонте трамвайных путей.

Елена Лапушкина провела совещание по развитию городского электрического транспорта. 
 
На встрече шла речь об обновлении подвижного состава, ремонте трамвайных путей. В Самаре есть комплексный план развития отрасли, рассчитанный на пятилетний период: в настоящее время поданы заявки на приобретение 34 трехсекционных трамваев. Планируются капитально-восстановительные работы.  
Однако остается проблема дефицита кадров. 
 
«Мы вплотную работаем с городским Центром занятости населения. О наличии вакансий сообщаем всем учебным заведениям, муниципалитетам Самарской области и соседних регионов. Губернатор Самарской области озвучил, что городу будут выделены региональные средства. Благодаря этой поддержке мы сможем повысить зарплату водителей ТТУ на 20%. Изыскиваем возможность поднять зарплату и кондукторам. Рассчитываем, что данный шаг позволит нам сократить отток кадров и привлечь на работу новых специалистов», - подчеркнула глава города.
 
На совещании также обсудили возможность расширения соцпакета.

 

Фото:   администрация Самары

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