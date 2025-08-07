В Самаре начали появляться официальные парковки для самокатов

Уже начали наносить разметку. Подробнее рассказали в городской администрации.
Недавно правоохранители вместе с чиновниками разработали проект. Его цель - снизить ДТП, а также оптимизировать условия движения транспорта и пешеходов.
Так, для электросамокатов решили определить отдельные зоны парковки. До этого самарцы оставляли самокаты в любом месте, пишет Сова.
Скоро на перечисленных участках появится специальная разметка:
- - ул. Советской Армии, 179;
- - ул. Молодогвардейская, 238;
- - пл. Куйбышева, 7;
- - ул. Ленинградская, 37;
- - пересечение улиц Чапаевской и Ленинградской;
- - пересечение улиц Молодогвардейской и Ленинградской;
- - ул. Ново-Садовая, 6;
- - пл. Революции;
- - пересечение улиц Некрасовской и Куйбышева (сквер "Три вяза");
- - пересечение улиц Фрунзе и Льва Толстого (Филармония);
- - ул. Куйбышева, 147а;
- - Ильинская площадь;
- - парк Щорса;
- - Волжский пр-т, 4, к1;
- - ул. Фрунзе, 132;
- - ул. Молодогвардейская, 69;
- - ул. Ново-Садовая, 3;
- - ул. Фрунзе, 102;
- - ул. Молодогвардейская, 215;
- - ул. Ново-Садовая, 5;
- - ул. Полевая, 80 к2;
- - пр-т Ленина, 2б;
- - ул. Самарская, 190;
- - ул. Самарская, 188а;
- - ул. Красноармейская, 47;
- - ул. Молодогвардейская, 198;
- - ул. Самарская, 201/203.
Пользователей электросамокатов просят парковаться в специально отведенных местах, не создавая помех пешеходам.