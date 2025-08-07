В Самаре начали появляться официальные парковки для самокатов

101

Уже начали наносить разметку. Подробнее рассказали в городской администрации.

Недавно правоохранители вместе с чиновниками разработали проект. Его цель - снизить ДТП, а также оптимизировать условия движения транспорта и пешеходов.

Так, для электросамокатов решили определить отдельные зоны парковки. До этого самарцы оставляли самокаты в любом месте, пишет Сова.

Скоро на перечисленных участках появится специальная разметка:

- ул. Советской Армии, 179;

- ул. Молодогвардейская, 238;

- пл. Куйбышева, 7;

- ул. Ленинградская, 37;

- пересечение улиц Чапаевской и Ленинградской;

- пересечение улиц Молодогвардейской и Ленинградской;

- ул. Ново-Садовая, 6;

- пл. Революции;

- пересечение улиц Некрасовской и Куйбышева (сквер "Три вяза");

- пересечение улиц Фрунзе и Льва Толстого (Филармония);

- ул. Куйбышева, 147а;

- Ильинская площадь;

- парк Щорса;

- Волжский пр-т, 4, к1;

- ул. Фрунзе, 132;

- ул. Молодогвардейская, 69;

- ул. Ново-Садовая, 3;

- ул. Фрунзе, 102;

- ул. Молодогвардейская, 215;

- ул. Ново-Садовая, 5;

- ул. Полевая, 80 к2;

- пр-т Ленина, 2б;

- ул. Самарская, 190;

- ул. Самарская, 188а;

- ул. Красноармейская, 47;

- ул. Молодогвардейская, 198;

- ул. Самарская, 201/203.

Пользователей электросамокатов просят парковаться в специально отведенных местах, не создавая помех пешеходам.