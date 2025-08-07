Я нашел ошибку
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
Самарских пенсионеров обучают кибербезопасности
В День физкультурника в Самаре пройдет фестиваль единоборств «Выбор сильных»
Школы Самары смогут присоединиться к акции «Дети вместо цветов»
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна
россияне стали в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
К 1 сентября планируют разработать типовые букеты по единой цене
В Самаре начали появляться официальные парковки для самокатов

7 августа 2025 11:58
101
В Самаре начали появляться официальные парковки для самокатов

Уже начали наносить разметку. Подробнее рассказали в городской администрации.

Недавно правоохранители вместе с чиновниками разработали проект. Его цель - снизить ДТП, а также оптимизировать условия движения транспорта и пешеходов.

Так, для электросамокатов решили определить отдельные зоны парковки. До этого самарцы оставляли самокаты в любом месте, пишет Сова. 

Скоро на перечисленных участках появится специальная разметка:

  • - ул. Советской Армии, 179;
  • - ул. Молодогвардейская, 238;
  • - пл. Куйбышева, 7;
  • - ул. Ленинградская, 37;
  • - пересечение улиц Чапаевской и Ленинградской;
  • - пересечение улиц Молодогвардейской и Ленинградской;
  • - ул. Ново-Садовая, 6;
  • - пл. Революции;
  • - пересечение улиц Некрасовской и Куйбышева (сквер "Три вяза");
  • - пересечение улиц Фрунзе и Льва Толстого (Филармония);
  • - ул. Куйбышева, 147а;
  • - Ильинская площадь;
  • - парк Щорса;
  • - Волжский пр-т, 4, к1;
  • - ул. Фрунзе, 132;
  • - ул. Молодогвардейская, 69;
  • - ул. Ново-Садовая, 3;
  • - ул. Фрунзе, 102;
  • - ул. Молодогвардейская, 215;
  • - ул. Ново-Садовая, 5;
  • - ул. Полевая, 80 к2;
  • - пр-т Ленина, 2б;
  • - ул. Самарская, 190;
  • - ул. Самарская, 188а;
  • - ул. Красноармейская, 47;
  • - ул. Молодогвардейская, 198;
  • - ул. Самарская, 201/203.

Пользователей электросамокатов просят парковаться в специально отведенных местах, не создавая помех пешеходам.

Теги: Городской транспорт

В центре внимания
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
1
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
25
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
178
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
347
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
421
Весь список