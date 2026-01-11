Я нашел ошибку
Главные новости:
Автозимник предъявляет повышенные требования к транспортным средствам в периоды активного снегопада и перепадов температур.
Особенности движения по временной зимней дороге «Шелехметь – Белые домики»
Изменение введено для организации более интенсивного движения в периоды пиковой нагрузки, которые приходятся на утренние и вечерние часы.
Меняется график работы зимней переправы «Самара — Рождествено» с 12 января
По итогам 2025 года школьники и студенты региона добились значимых академических достижений.
В регионе подвели итоги развития сферы образования в 2025 году
На открытии будет презентована выставка, которая пробудет в стенах Самарской областной детской библиотеки до конца месяца.
В СОДБ пройдет презентация лучших работ победителей конкурса «175 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае»
По информации Приволжского УГМС 12 января в в Самаре ночью -8, -10°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы.
12 января в регионе сильный снег, до -7°С
В метель ухудшение видимости до 1-2 км.
12 января в губернии ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
Заготовили более 10 тонн семян для выращивания будущих деревьев в лесопитомниках.
В 2025 год в Самарской области провели лесовосстановление на площади 907 га
Состоянии алкогольного опьянения снижается чувство страха, ухудшаются концентрация внимания, нарушается координация движений, что может привести к падениям и травмам.
Психотерапевт: употребление алкоголя в бане может быть смертельно опасно
12 января в губернии ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы

208
В метель ухудшение видимости до 1-2 км.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 12 января местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель при ухудшении видимости 1-2 км, на дорогах снежные заносы.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- во избежание заносов на дороге лучше не допускать резких маневров и обгонов. При движении на подъем, выбирайте такую передачу, чтобы не приходилось переключаться до полного завершения подъема. Во время спуска не нажимайте на педаль сцепления, при управлении авто на скорости плавно тормозите;

- не тормозите резко на заснеженной скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличение тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной;

- не забывайте о пешеходах. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть. Старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами.

Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Погода Самара

