В Самаре состоялись чемпионат и первенство Самарской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине «тхэквондо - пхумсэ»

В спортивном комплексе «Локомотив» состоялись чемпионат и первенство Самарской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине «тхэквондо - пхумсэ».



В пхумсэ спортсмен выполняет заранее определенную последовательность атакующих и защитных движений против воображаемых противников, нападающих с разных сторон. Важны точность, ритм, баланс и самообладание.



Дисциплина открыта для всех категорий лиц с интеллектуальными нарушениями. Особенные атлеты из Самарской области продемонстрировали на татами мастерство и волю к победе.



Фото: Sportlin63/Самарский спорт