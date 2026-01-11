В СОДБ пройдет презентация лучших работ победителей конкурса «175 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае»

12 января в 10:30 в Самарской областной детской библиотеке пройдет презентация и первая интерактивная экспозиция лучших работ победителей конкурса «175 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае» ко Дню Самарской губернии в рамках Недели краеведения «Самарские истории – 2026».



На открытии будет презентована выставка, которая пробудет в стенах СОДБ до конца месяца.



Участие в конкурсе мог принять любой житель не только Самарской области, но и России, и даже зарубежья любого возраста – все, кто интересуется историей, природой, литературой, достопримечательностями Самарского региона, и готов признаться в любви своей малой родине в таком необычном формате.



По условиям конкурса участники могли использовать любые материалы и техники: вышивка, пэчворк, аппликация, выжигание по дереву и любые другие, либо сочетание различных техник. Главное создать собственную миниатюрную книгу, где участник сможет выразить свои чувства через особенную историю о малой родине или интересном земляке. Рукописные книги о Самарской губернии можно было представить в любой из пяти номинаций: «Литературные лабиринты Самарского края», «Природные богатства Жигулей», «Герои земли самарской», «Мои семейные ценности», «А я иду, шагаю по Самаре».



По итогам в пяти номинациях были отобраны лучшие миниатюрные рукописные книг, которые будут экспонироваться в Самарской областной детской библиотеке и в рамках передвижных выставок в учреждениях Самарской области. Также планируется подготовка виртуального каталога выставки «175 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае».

Фото: минкульт СО