Особенности движения по временной зимней дороге «Шелехметь – Белые домики»

Автозимник функционирует в штатном режиме и открыт для проезда. Однако, как и любая трасса естественного промерзания, он предъявляет повышенные требования к транспортным средствам в периоды активного снегопада и перепадов температур.
Состояние дороги — на постоянном контроле дорожных служб.
«Мы фиксируем информацию о сложностях на маршруте. Автозимник — это трасса естественного промерзания, и её состояние напрямую зависит от погодных факторов и интенсивности движения. Рекомендуем всем, кто не обладает необходимым опытом и специально подготовленным транспортом, воспользоваться безопасной альтернативой — регулярными рейсами судов на воздушной подушке по маршруту «Самара – Рождествено»,
— отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.
Напоминаем, движение по временной дороге рекомендовано только для транспорта, полностью подготовленного к зиме:
- Используйте автомобиль с полным приводом (4WD), повышенной проходимостью и зимней резиной
- Перед поездкой убедитесь в наличии буксировочного троса, лопаты и полного заряда средств связи
- Соблюдайте безопасный скоростной режим, избегайте резких маневров и остановок на сложных участках
Возможно, переправа судами на воздушной подушке по маршруту «Самара – Рождествено» будет для вас более безопасным и комфортным способом добраться до пункта назначения.
Безопасность — главный принцип зимних поездок. Выбирайте маршрут, соответствующий возможностям вашего автомобиля.
Фото: скриншот видео/минтранс СО