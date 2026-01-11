Меняется график работы зимней переправы «Самара — Рождествено» с 12 января

С 12 января пассажирские перевозки по маршруту «Самара (Речной вокзал) – с. Рождествено» будут осуществляться с 7:30 до 17:45.



Актуальное расписание:



- Начало работы: первый рейс из Самары в 7:30.

- Завершение работы: последний рейс из Рождествено в 17:45.

- Заход на остановку «Проран»: в 10:00 и 15:00.

- Отправление в остальное время: по мере наполнения судна.



Изменение введено для организации более интенсивного движения в периоды пиковой нагрузки, которые приходятся на утренние и вечерние часы.



Работа переправы напрямую зависит от ледовой обстановки на Волге. В случае ухудшения гидрометеорологических условий (например, сильного снегопада, подвижки льда или метели) движение судов на воздушной подушке может быть приостановлено в целях обеспечения безопасности пассажиров.



Пассажиров просят следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия.

Фото: минтранс СО