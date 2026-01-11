Названа стоимость покупки пенсионных баллов для россиян в 2026 году

Россияне пенсионного возраста могут при желании докупить недостающие стаж и баллы, если их не хватает для назначения страховой пенсии, стоимость одного такого балла в 2026 году составит 65,6 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

Для назначения страховой пенсии по старости нужен стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, которые у работающих россиян накапливаются ежегодно (до 10 баллов в год). Если баллов не хватает, то "можно подать в Соцфонд заявление на добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному страхованию и докупить баллы".

"В 2026 году стоимость одного дополнительного пенсионного балла и года стажа составит 65,6 тыс. рублей", - сказала депутат. В 2025 году эта стоимость составляет 60,4 тыс. рублей.

"Максимально в 2026 году можно докупить 8,7 пенсионного балла. Но надо помнить, что для заявителей (кроме самозанятых) существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем уплаты добровольных взносов", - сказала Стенякина.