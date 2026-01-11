В регионе подвели итоги развития сферы образования в 2025 году

В Самарской области в 2025 году реализовались мероприятия по строительству 3 школ и 3 детских садов. Продолжается работа по капитальному ремонту и оснащению зданий образовательных организаций.

«Осуществлен капремонт более 270 зданий образовательных учреждений в 35 муниципалитетах. На капремонт объектов образования направили порядка 2 млрд рублей — больше, чем в прошлом году», – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подводя итоги социально-экономического развития региона.

В районах активной жилой застройки прогнозируется потребность в дополнительных местах в школах и детских садах. На основании этих данных в план социально-экономического развития Самарской области на период с 2024 по 2029 годы включены объекты образования. Распоряжением Губернатора Самарской области утвержден перечень объектов строительства, в который вошло 20 школ и 10 детских садов. Школу на 200 мест, здание для которой выкуплено у застройщика ЖК «Сокол» в рамках соглашения между региональным министерством образования и Администрацией г.о. Самара, откроют уже в 2026 году. Планируется, что здание станет вторым корпусом близлежащей школы. Губернатор лично контролирует выполнение этой инициативы, подчеркивая, что каждая новая школа должна стать не просто местом учёбы, а центром развития для микрорайона.

В этом году в школах региона оснастили учебные кабинеты по предметам Основы безопасности и защиты Родины и Труд.

В 2026 будут оснащены кабинеты физики, музыки и изобразительного искусства.

Продолжают работу «Точки роста», IT-кубы, кванториумы и мини-технопарки, а также специализированные классы БАС и центр практической подготовки. В 41 школе открыты классы «Российские технологии».

Все эти меры принимаются для всестороннего развития обучающихся.

По итогам 2025 года школьники и студенты региона добились значимых академических достижений.

В 2025 году участниками ЕГЭ получены 193 стобалльных результата. 180 выпускников получили 100 баллов, из них 13 сдали ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам. Среди стобалльников 137 человек – выпускники, получившие аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении».

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области участники ЕГЭ 2025 года, сдавшие экзамен на 100 баллов, получили выплаты в размере 25 тысяч рублей за каждый стобалльный результат. Средства выделены из областного бюджета.

Свыше 70 ребят в составе команды Самарской области приняли участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам. В копилке достижений региона - 2 победы и 24 призовых места.

На заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников победителем олимпиады по биологии в этом году уже во второй раз стал Узбеков Тимур, старшеклассник МБОУ «Лицей № 19» г.о. Тольятти.

Дважды призером финала олимпиады (по физике и химии) стал Бинкин Илья, обучающийся Самарского регионального центра для одаренных детей.

Также Илья стал победителем на XXI международной естественно-научной олимпиаде среди юниоров (IJSO).

Учащиеся, ставшие победителями и призерами регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад по общеобразовательным предметам, и их педагоги получают премии Губернатора Самарской области. В 2025 году такие премии получили свыше 470 учащихся образовательных организаций Самарской области. Также поощрены 355 педагогов образовательных организаций, подготовивших победителей и призеров олимпиады.

24 медали чемпионата «Профессионалы» завоевали студенты СПО региона. По итогам состязаний для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» участники из Самарской области получили 2 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали.

Одна из главных общих задач системы образования и реального сектора экономики – замотивировать выпускников школ поступать в вузы и учреждения СПО Самарской области, а по окончании обучения привлечь молодые кадры на предприятия региона.

В этом году 74,56% выпускников 11-х классов поступили в вузы и учреждения СПО Самарской области. Доля молодых специалистов, трудоустроившихся на предприятия региона, составит не ниже 96%. Им оказывают ряд мер поддержки.

«Студентам вузов и учреждений среднего профессионального образования, которые в период обучения трудоустроились на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Самарской области, ежемесячно выплачивают 5 тысяч рублей. Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства, а также их наставники получают премии губернатора. В регионе активно развивают практику дуального и целевого обучения. Это позволяет студентам получить практические знания и навыки на производстве и определиться с будущим местом работы», - отметил врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

Большую роль в обучении кадров для предприятий региона играет федеральный проект «Профессионалитет», который с 2025 года стал частью нацпроекта «Молодежь и дети». В 2025 году в регионе действует семь кластеров «Профессионалитета» (два машиностроительных кластера, Железнодорожный, Строительной отрасли; два кластера отрасли Педагогика,; Правоохранительной сферы и управления). В 2026 году в Самарской области будут созданы еще 3 кластера среднего профессионального образования: Химическая отрасль, Клиническая и профилактическая медицина, Туризм и сфера услуг.

