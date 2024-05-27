В Самаре на шести остановках разместят табло прибытия общественного транспорта

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На это выделили 669,8 тысячи рублей. Подрядчика ищет муниципальный Центр организации дорожного движения.

В течение 25 дней со дня заключения контракта информационные табло нужно будет разместить на остановках "Автостанция Красная Глинка", "Улица Высоцкого" (на пересечении с Галактионовской), в сторону города - на "ЖК "Новая Самара", "Поселок Управленческий", "Бульвар Ивана Финютина" и "СПТУ-50".

Заявки на участие в аукционе принимают до 3 июня. Итоги подведут 5-го числа того же месяца, пишет Сова.