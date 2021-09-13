В Самаре на нескольких улицах ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Первенства городского округа Самара по велоспорту на территории города с 08:00 до 14:00 19 сентября будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улиц:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по улице Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

В вышеуказанный период общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 96, 205, 295) будет следовать по временным схемам.

Более подробно со схемами ограничения движения и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.