В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц

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В Самаре планируют перестроить схему движения транспорта. Это связано с проведением юбилейной «Российской студенческой весны». 30-й всероссийский фестиваль пройдет в городе с 18 по 24 мая.

Власти планируют провести представления на улицах Самары. Поэтому их сделают пешеходными. Правда, список дорог власти пока не представили. Раньше для подобных целей перекрывали улицу Куйбышева. Например, ее делали пешеходной в 2018 году на время чемпионата мира по футболу.

Кроме того, для проведения «Студвесны» традиционно задействуют концертные площади и самарскую набережную. Как сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подготовка к фестивалю уже на стадии завершения.

— В этом году участие примут 3,5 тысячи студентов со всех регионов. Кроме того, мы ожидаем визита «звездных» гостей и экспертов. Участие в фестивале в качестве гостей примут также студенты дружественных стран, — сообщил председатель «Российского Союза Молодежи» Павел Красноруцкий.

Церемония открытия фестиваля пройдет на стадионе «Самара Арена». Режиссером-постановщиком назначили Алексея Сеченова.

Алексей Сеченов — основатель компании Sechenov.com, академик Российской телевизионной академии, почетный член Российской академии художеств, двукратный лауреат премии ТЭФИ.

А церемония закрытия должна пройти в новом Дворце спорта. Именно там, еще в старом здании, прошел первый гала-концерт победителей «Студвесны».

Также организуют самый большой за всю историю «Студвесны» фестивальный городок. Его протяженность составит один километр.

Самара — родина «Студенческой весны». Еще в 1992 году ученики самарских вузов, техникумов и училищ инициировали проведение всероссийского фестиваля. В 1993 году инициатива была поддержана Союзом молодежи России, правительством Самарской области и администрацией города, и в этом же году фестиваль получил свое название — «Российская студенческая весна».