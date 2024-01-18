В Самаре может исчезнуть коммерческий маршрут № 347

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В Самаре почти исчез коммерческий автобусный маршрут № 347, соединяющий по кратчайшему маршруту (через улицу Антонова-Овсеенко) 6-й причал и завод «Экран». Формально маршрут вообще должен заканчиваться в поселке Юбилейном, входящем в состав сельского поселения Черноречье, но по факту автобусы туда практически не доезжают.

Согласно данным из соцсетей, на маршруте осталось всего 2 единицы подвижного состава, остальные микроавтобусы переведены на маршрут № 261, также курсирующий от 6-го причала до завода «Экран», но через Барбошину поляну.

Эти данные подтверждаются документом, опубликованным на сайте регионального правительства. В нем перевозчик просит утвердить изменения в расписании межмуниципального маршрута № 347. В документе указано, что максимальное количество машин на маршруте — 2, а используемые автобусы — малого класса вместимости. При этом последний рейс от 6-го причала исполняется в 17.00, а от совхоза «Юбилейный» - в 18.20.

По сути, это означает, что некогда очень популярный и востребованный маршрут, по которому ходили автобусы средней вместимости, сходит на нет, превращаясь в маршрут-«фантом».

Также на сайте областного правительства опубликовано заявление, касающееся маршрута № 397. Он также соединяет 6-й причал и завод «Экран» (а формально и поселок Юбилейный), но идет по очень кружной трассе через Барбошину поляну, 15-й микрорайон и Металлург. В этом документе говорится о 18 машинах на маршруте.

Жители Самары в соцсетях скептически относятся к этим данным, утверждая, что по факту на 397-м осталось 6-8 машин. Комментаторы в соцсетях уверены, что и 347-й, и 397-й маршруты рано или поздно прекратят свое существование, пишет Самара-КП.

- С такими ценами на новые микроавтобусы, скоро количество машин сократится до нуля на всех направлениях, - поясняет Анатолий Т.

- Старые автобусы заканчиваются, а новые никто покупать не собирается. Я свои давно распродал, смысла нет, - вторит ему Дмитрий Б.

- При нынешних ценах работать на нетто-контрактах невыгодно. Тем более мелким частникам. Они все вымрут в ближайшие пару лет, - предрекает Андрей Л.