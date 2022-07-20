Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре могут ввести Face Pay для оплаты проезда в общественном транспорте
В Самаре могут ввести Face Pay для оплаты проезда в общественном транспорте
До 23 июля в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
До 23 июля в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
Минпромторг поддержал идею заморозки транспортного налога при покупке российского авто
Минпромторг поддержал идею заморозки транспортного налога при покупке российского авто
Самарцев просят не забывать про ковид-безопасность
Самарцев просят не забывать про ковид-безопасность
Каким будет проект «Билет в будущее» в 2022 году?
Каким будет проект «Билет в будущее» в 2022 году?
В Самаре увеличено количество авиарейсов до Еревана
В Самаре увеличено количество авиарейсов до Еревана
Строительство канатной дороги в Самаре под большим вопросом
Строительство канатной дороги в Самаре под большим вопросом
Продолжается регистрация зрителей на Молодежный форум ПФО «iВолга»
Продолжается регистрация зрителей на Молодежный форум ПФО «iВолга»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.56
-1.27
EUR 57.15
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
В Самаре на площади Куйбышева пройдёт фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный к Дню работника торговли
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре могут ввести Face Pay для оплаты проезда в общественном транспорте

20 июля 2022 14:01
82
В Самаре могут ввести Face Pay для оплаты проезда в общественном транспорте

В Самаре могут ввести бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте. Причем в приложении будут использоваться технологии идентификации пассажира по биометрическим данным лица. 

Для оплаты проезда по Face Pay в общественном транспорте нужно будет встать на специальный стикер и посмотреть на камеру перед турникетом. После распознавания лица турникет откроется, а деньги спишутся с привязанной к приложению банковской карты. 

Как рассказали в администрации города, если количество пассажиров, предпочитающих наличную оплату, снизится с текущих 13% до 2-3%, то в Самаре изучат опыт Москвы для внедрения такой технологии. Для перехода к повсеместной оплаты за безналичный расчет потребуется 2-3 года, пишет ГТРК Самара. 

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре планируют запуск троллейбусов до Южного города и Новокуйбышевска
19 июля 2022, 12:51
В Самаре планируют запуск троллейбусов до Южного города и Новокуйбышевска
Сейчас необходимо продумать маршруты, рассчитать цены и оценить возможности ремонтных мастерских. Транспорт
423
В Самаре вход в ряд автобусов опять сделали через переднюю дверь
06 июля 2022, 11:13
В Самаре вход в ряд автобусов опять сделали через переднюю дверь
Возвращение входа через переднюю дверь — инициатива «Самара Авто Газ». Транспорт
1110
В июле и августе временно изменится расписание электричек из Сызрани в Самару
29 июня 2022, 10:42
В июле и августе временно изменится расписание электричек из Сызрани в Самару
Корректировки внесли из-за проведения капитального ремонта пути № 6004. Транспорт
1168
В центре внимания
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
20 июля 2022  13:05
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
170
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
20 июля 2022  11:47
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
287
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
20 июля 2022  09:46
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
220
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022  12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
313
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
450
Весь список