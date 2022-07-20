В Самаре могут ввести Face Pay для оплаты проезда в общественном транспорте

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В Самаре могут ввести бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте. Причем в приложении будут использоваться технологии идентификации пассажира по биометрическим данным лица.

Для оплаты проезда по Face Pay в общественном транспорте нужно будет встать на специальный стикер и посмотреть на камеру перед турникетом. После распознавания лица турникет откроется, а деньги спишутся с привязанной к приложению банковской карты.

Как рассказали в администрации города, если количество пассажиров, предпочитающих наличную оплату, снизится с текущих 13% до 2-3%, то в Самаре изучат опыт Москвы для внедрения такой технологии. Для перехода к повсеместной оплаты за безналичный расчет потребуется 2-3 года, пишет ГТРК Самара.