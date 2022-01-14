В Самаре маршруты автобусов № 1, 50, 51 и 61 временно изменились из-за состояния дорог

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В пятницу, 14 января, четыре автобусных маршрута начали курсировать по измененной схеме движения. Речь идет об автобусах №1, 50, 51 и 61.

Как рассказали в компании "Самара Авто Газ", в связи с неудовлетворительным состоянием дорог на улице Батайской, автобусы №1, 50 и 51 следуют только до остановки "Автостанция Красная Глинка". По этой же причине автобус № 61, следующий в сторону ТЦ "Колизей" вынужден проезжать в объезд по дублеру улицы Ново-Садовой, ул. Шверника и ул. Солнечной, пишет ГТРК Самара.

Несмотря на то, что большинство автолюбителей уже устали от затрудненного движения из-за буйства стихии, снегопады в Самарской области продолжатся и в выходные дни. Хотя синоптики не прогнозируют сильных морозов, комфортно на улице не будет. Причина - в почти штормовом ветре.

Ранее в Самарской области сняли ограничение на движение большегрузов по участку трассы Р-229. Временный запрет действовал из-за погоды - по Самарской области прошлись метели с мощными порывами ветра.