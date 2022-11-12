В Самаре изменят организацию движения на 9 просеке

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Департамент транспорта Самары опубликовал на официальном канале в Telegram новую схему организации дорожного движения по улице 9 просека 5-ая линия.

Согласно графику, останавливаться на какой-либо стороне улицы запрещено: дорожные знаки, информирующие об этом, установят по обе стороны полос.

Напомним, что дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» указывает на отрезок дороги, где нельзя останавливать автомобиль. В зависимости от ситуации и дополнительной таблички водителям запрещено останавливаться на участке за ним или перед ним. В этих местах также автоматически запрещается стоянка машин. Помимо знаков о запрете остановки, на данном участке дороги появятся информационные таблички о работе эвакуатора, пишет ГТРК Самара.

Черный стилизованный рисунок эвакуатора на белом светоотражающем фоне, с тёмной, закругленной по краям, рамкой сигнализирует владельцам машин о том, что если тот оставит транспортное средство, машина будет принудительно доставлена на штрафстоянку ГИБДД. Водителю придется заплатить штраф и оплатить время хранения автомобиля в зоне стоянки.