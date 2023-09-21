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В Самаре из-за строительства метро снова скорректируют транспортную схему

21 сентября 2023 10:45
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В Самаре из-за строительства метро снова скорректируют транспортную схему

В связи со строительством метрополитена в региональной столице вводится временное ограничение движения транспорта по улице Самарской

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством метрополитена на территории города Самара с 05:00 25 сентября 2023 года до 23:59 30 сентября 2024 года будет ограничено движение транспорта на участке улицы Самарской, в районе улицы Ярмарочной.

В указанный период времени движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 2, 23, 41, 46, 47, 50 – будет организовано по скорректированной схеме.

Подробно с временными схемами организации дорожного движения, в том числе с трассами следования городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться здесь: https://samadm.ru/media/news/45228/

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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