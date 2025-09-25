Я нашел ошибку
Состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию библиотеки и 100-летию информационного обеспечения незрячих Самарской области.
Самарская областная библиотека для слепых отметит двойной юбилей
На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания, заканчивается процесс чистовой отделки помещения.
В этом году в поселке Энергия будет открыт современный ФАП
Спортсмены Самарской области вошли в число победителей и призеров в дисциплине «точность приземления».
Парашютисты самарского ЦСКА стали призерами всероссийских соревнований
В турнире среди девушек приняли участие 108 спортсменок.
Тольяттинка Софья Новикова - призер всероссийских соревнований по фехтованию
Самарцев приглашают на фестиваль христианского искусства
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником
В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома
ВЦИОМ: терпимость населения к домашнему насилию снизилась
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре из-за ремонта коллектора на месяц закроют остановку

25 сентября 2025 13:21
123
В Самаре из-за ремонта коллектора на месяц закроют остановку

В Самаре продлили ограничение движения по участку улицы Ставропольской. Об этом сообщил дептранс.

«Работы по ремонту аварийного участка канализационного коллектора, проходящего по данной улице, продолжаются. В связи с этим проезжая часть дороги по Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской будет перекрыта. Ограничения продлятся до 20 октября. Обращаем внимание на то, что эта дата ориентировочная», — рассказали представители ведомства.

Автобусы маршрута № 9 в это время будут следовать по скорректированной схеме, пишет 63.ру.

«Общественный транспорт будет объезжать перекрытый участок по Ташкентскому переулку, далее проследует на Черемшанскую, а затем — на Алма-Атинскую, после чего вернется на привычный маршруту. Для рейсов в обратном направлении будет использоваться такой же путь», — отметили в самарском дептрансе.

Комитет Госдумы не поддержал штрафы за превышение средней скорости
24 сентября 2025, 13:25
Комитет Госдумы не поддержал штрафы за превышение средней скорости
С инициативой по отслеживанию камерами средней скорости выступили депутаты Вологодской области. Транспорт
276
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025, 14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
В настоящее время электронная оплата проезда возможна в 185 троллейбусах и трамваях города. Транспорт
545
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025, 11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
На период действия ограничений по временной схеме организации дорожного движения установят необходимые дорожные знаки и информационные щиты. Транспорт
921
В центре внимания
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
165
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
180
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
170
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
368
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
370
