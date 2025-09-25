В Самаре из-за ремонта коллектора на месяц закроют остановку

123

В Самаре продлили ограничение движения по участку улицы Ставропольской. Об этом сообщил дептранс.

«Работы по ремонту аварийного участка канализационного коллектора, проходящего по данной улице, продолжаются. В связи с этим проезжая часть дороги по Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской будет перекрыта. Ограничения продлятся до 20 октября. Обращаем внимание на то, что эта дата ориентировочная», — рассказали представители ведомства.

Автобусы маршрута № 9 в это время будут следовать по скорректированной схеме, пишет 63.ру.

«Общественный транспорт будет объезжать перекрытый участок по Ташкентскому переулку, далее проследует на Черемшанскую, а затем — на Алма-Атинскую, после чего вернется на привычный маршруту. Для рейсов в обратном направлении будет использоваться такой же путь», — отметили в самарском дептрансе.